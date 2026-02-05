Дело о гибели Нурай из Шымкента переквалифицировали на убийство с особой жестокостью

Уголовное дело о гибели молодой девушки Шымкента Нурай переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь расследование ведётся по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК — «убийство, совершённое с особой жестокостью», передает OTYRAR.

Об этом сообщил адвокат семьи погибшей Аянхан Омаров у себя на странице в социальной сети.

По словам защитника, изменение квалификации стало результатом настойчивой работы стороны потерпевших и их борьбы за справедливую правовую оценку случившегося.

«Мы считаем это итогом проделанной работы на пути к справедливости», — отметил адвокат.

Аянхан Омаров также поблагодарил недавно назначенного заместителя начальника департамента полиции Шымкента по следственной работе Ережепова и начальника следственного управления Құлмахана. Он выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проведено всесторонне, объективно и без формального подхода.

По версии потерпевшей стороны, подозреваемый оказывал давление на Нурай, принуждая её к вступлению в брак. После отказа он начал преследовать девушку и, как утверждается, впоследствии совершил убийство с особой жестокостью.