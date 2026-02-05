Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Дело о гибели Нурай из Шымкента переквалифицировали на убийство с особой жестокостью

Дело о гибели Нурай из Шымкента переквалифицировали на убийство с особой жестокостью

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
54

Уголовное дело о гибели молодой девушки Шымкента Нурай переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь расследование ведётся по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК — «убийство, совершённое с особой жестокостью», передает OTYRAR.

Об этом сообщил адвокат семьи погибшей Аянхан Омаров у себя на странице в социальной сети.

По словам защитника, изменение квалификации стало результатом настойчивой работы стороны потерпевших и их борьбы за справедливую правовую оценку случившегося.

«Мы считаем это итогом проделанной работы на пути к справедливости», — отметил адвокат.

Аянхан Омаров также поблагодарил недавно назначенного заместителя начальника департамента полиции Шымкента по следственной работе Ережепова и начальника следственного управления Құлмахана. Он выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проведено всесторонне, объективно и без формального подхода.

По версии потерпевшей стороны, подозреваемый оказывал давление на Нурай, принуждая её к вступлению в брак. После отказа он начал преследовать девушку и, как утверждается, впоследствии совершил убийство с особой жестокостью.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.