Фермеры Шымкента обязаны регистрировать скот через приложение «Төрт түлік»

Цифровизация приходит и в животноводство: крестьянские хозяйства Шымкента и Туркестанской области активно переходят на мобильное приложение «Төрт түлік», которое упрощает учёт и регистрацию сельскохозяйственных животных.

Крестьянское хозяйство «Асыл жұлдыз» неделю назад начало пользоваться мобильным приложением «Төрт түлік», созданным для учёта и регистрации сельскохозяйственных животных.

В этом хозяйстве содержится 550 овец, 180 голов КРС и 100 лошадей. Сейчас все поголовье зарегистрировано через приложение. В прошлом на оформление одной особи уходил целый день — сейчас пару минут

Бакытбай Бекболов, председатель крестьянского хозяйства:

«Мобильное приложение «Төрт түлік» действительно облегчает работу. Ветеринары проводят разъяснительную работу на месте, оперативно приезжают и оказывают помощь. Вакцинация проводится вовремя, а учёт животных занимает значительно меньше времени. Ранее на получение справки уходил целый день, теперь процесс стал проще, быстрее и эффективнее».

Приложение позволяет собрать все данные в единой системе. Оно упрощает регистрацию и обновление информации, снижает объём бумажного документооборота, а также улучшает взаимодействие между владельцами животных и государственными органами

Ерсын Ахметов, заместитель директора ГКП «Городская ветеринарная служба»:

«Владельцы животных обязаны уведомлять ветеринарного врача при ввозе, продаже или убое скота. В случае несообщения предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях-штраф либо предупреждение. На сегодняшний день в Шымкенте работают 82 ветеринарных врача. С учётом сокращения поголовья, дефицита специалистов на сегодняшний день нет».

Мобильное приложение позволяет усилить ветеринарный контроль и своевременно предотвращать заболевания животных. Сейчас специалисты выезжают как минимум на десять заявок в день для регистрации поголовья. В Шымкенте насчитывается около 3 500 крестьянских хозяйств. Более 1 500 из них уже зарегистрировались в системе «Төрт түлік»