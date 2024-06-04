Молочники в Шымкенте не могут получить субсидии

Фермеры, которые занимаются производством молока в Шымкенте, не могут получить субсидии, сообщает 24KZ.

Без господдержки остались больше 30 фермерских хозяйств. В результате 17 из них вынуждены были прекратить свою работу. По словам фермеров, их заявки не зарегистрировали на онлайн-платформе из-за действующих барьеров.

В этой ферме на окраине города содержат 300 голов племенных коров. Ежедневная прибыль не оправдывает затрат, говорит фермер. Все средства уходят на корма, которые не окупаются. Государственную субсидию, предусмотренную за каждый литр молока главы хозяйств, не получают уже 8 месяцев.

«Фактически мы завезли племенной скот с целью получения субсидий. Если посчитать, на одну голову мы затрачиваем 3,5 тысяч тенге. А молоко мы продаем по 160-180 тенге. Эти расходы не оправдываются», — говорит Кайрат Каныбеков, зоотехник.

Владельцы больше 30 молочных ферм лишились субсидий. Претенденты на госпособие считают, что препятствием стали новые правила на электронном портале. Согласно измененному порядку платформы, предприниматели должны иметь земли сельскохозяйственного назначения. Однако после того как городу присвоили статус мегаполиса, их земли вошли в городскую черту.

«По действующей программе, если войти в свой кадастр или прописать ИИН, земли у нас нет. А если нет земли, нет и хозяйства. Как субсидировать то, чего нет? Из-за этого мы уже 8 месяцев не можем получить субсидии», — говорит Жанна Жумашева, бухгалтер.

Местные исполнительные органы хорошо знают проблемы крестьянских хозяйств. По их словам, кроме трудностей в регистрации участков земли, других препятствий нет. В связи с этим в акимате отправили в отраслевое министерство рекомендательное письмо, после которого провели комиссионную проверку. Правила обещали пересмотреть, но пока безрезультатно.

«Мы в свою очередь направили в министерство несколько писем. Недавно приезжал и сам министр сельского хозяйства. Этот вопрос руководители крестьянских хозяйств перед ним поднимали. Он ответил, что вопрос изменения правил рассматривается. Надеемся, что вопрос вскоре будет решен», — говорит Талгат Мекенбаев, и. о. руководителя отдела сельского хозяйства и ветеринарии.

Сегодня в городе действуют больше пяти тысяч фермерских хозяйств. В прошлом году они произвели 56 тысяч тонн молока, половину из них отправили на глубокую переработку. В этом же году в результате введения новой концепции на электронном портале объемы производства сократились в несколько раз.