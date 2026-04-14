В Туркестанской области прошёл международный фестиваль «AUYL INVEST FEST. Рыбалка-2026»

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области прошёл первый международный фестиваль спортивной рыбалки «AUYL INVEST FEST. Рыбалка-2026», организованный акиматом региона совместно с партией «Ауыл».

Мероприятие направлено на развитие туризма, популяризацию здорового образа жизни и поддержку рыбного хозяйства.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Казахстана и зарубежных стран. Победители определялись в нескольких дисциплинах спортивной рыбалки и были награждены дипломами и денежными призами.

Сегодня в регионе работают 184 рыбоводных хозяйства, а Туркестанская область занимает лидирующие позиции в стране по искусственному разведению рыбы.

Фестиваль планируется проводить ежегодно.

