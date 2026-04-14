В правила пассажирских перевозок внесут изменения

Министерство транспорта Республики Казахстан разработало проект приказа о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие сферу автомобильных пассажирских перевозок.

Документ направлен на повышение доступности транспортных услуг для людей с инвалидностью, совершенствование организации перевозок и обновление отдельных требований с учетом современных условий.

В части оказания услуг инватакси предлагается систематизировать основания для их предоставления. Для этого планируется ввести отдельное приложение с перечнем медицинских показаний, дающих право на получение данной услуги. Такой подход позволит установить единый порядок определения получателей инватакси.

Кроме того, расширяются полномочия местных исполнительных органов по определению продолжительности поездок на инватакси, что позволит более гибко учитывать потребности жителей регионов.

Также предусматривается возможность сопровождения индивидуальными помощниками лиц с инвалидностью в возрасте от 18 лет и старше.

Одновременно вносятся изменения в правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом. В частности, уточняются условия провоза детских колясок в общественном транспорте при высокой загруженности, а также актуализируются требования к оформлению маршрутных указателей на автобусах.

В рамках совершенствования конкурсных процедур предлагается внедрить дополнительные критерии оценки перевозчиков. Среди них — использование экологичного транспорта, включая автобусы с электрическими и гибридными двигателями. Это должно способствовать обновлению подвижного состава и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, будет актуализирован перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых проводится досмотр пассажиров, с уточнением наименований и местоположения автовокзалов в регионах страны.