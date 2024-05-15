Хватит ли запасов воды на юге, чтобы вырастить хороший урожай?

Мактааральский район на юге Казахстана издавна славится хлопководством. Но последние годы хлопковые поля здесь сокращают.

Аграрии говорят: всему виной засушливые трудности. На смену постепенно приходят другие культуры, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

«Берем поливную воду через канал «Достык». Я выращивал хлопок, а сейчас ещё и кукурузу. Надеюсь, что в этом году недостатка воды не будет. Дефицит обычно возникает в самый сезон, когда всем надо поливать», — говорит Бахтияр Жанымбаев, аграрий.

Водозабор канала «Достык» находится на территории Узбекистана. В этом году страны договорились, что Казахстан в сезон полива должен получить 992 миллиона кубометров воды. Также аграрии на юге страны будут использовать воду из Шардаринского и Токтогульского водохранилищ.

«Я хочу отметить, что благодаря совместным действиям, благодаря нашей согласованной деятельности, мы и дальше будем управлять, охранять наши общие ресурсы с учётом интересов всех сторон, всех стран и Аральского моря», — говорит Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК.

Первостепенная задача сейчас – это собрать паводковую воду. Её направляют в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озёра и водоёмы Кызылординской области. Сейчас также разрабатывают проект, который должен объединить интересы ирригации и энергетики в бассейне Сырдарьи. Такая попытка, по словам эксперта Аналолия Рябцева, уже была в 2004 году. Был подсчитан экономический ущерб и доход.

«Если всю воду переключить для ирригации, тогда наносится ущерб в объёме примерно 200 миллионов долларов. Если, допустим, работать чисто для энергетики, не обращая внимания на ирригацию, порядка 700 миллионов долларов ущерб сельскому хозяйству. Не только нашему казахстанскому, но и Узбекистану. Мы тогда предложили создать водно-энергетический консорциум. Уже был подготовлен проект соглашения. Но в самый последний момент страны с энергетической потребностью отказались. Сейчас его опять возвращают. Я считаю, что это правильно», — говорит Анатолий Рябцев, директор международного исследовательского центра Water Hub.

Как будут соблюдать экономические интересы стран, пока не ясно. Сейчас важно, по словам специалистов, научиться экономить воду. Ведь численность населения растёт, площадь плодородных земель не увеличивается, а воды меньше. Меняется климат. Аграриев призывают использовать водосберегающие технологии. Эксперты считают, что необходимо привести каналы в порядок. Большая часть поливной воды теряется, не доходя до поля.