Штрафы за красивые букеты из полевых цветов и сирени, грозят казахстанцам

До 216 тысяч тенге грозит казахстанцам за срыв сирени! Данная информация вызвала бурю возмущений в соцсетях. Какие растения и полевые цветы попали под запрет, чем грозит вырубка деревьев разберемся в нашем материале.

В Казахстане за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрен штраф в размере 50 МРП. Как следует из статьи 338-1 кодекса об административных правонарушениях, норма распространяется на зеленые насаждения во дворах, парках и вдоль улиц. Таким образом, срывать или ломать сирень в общественных местах запрещено.

Если же кустарники или деревья находятся на частной территории, вопрос о причинении ущерба решает собственник. Владелец вправе требовать компенсацию, в том числе за моральный вред.

Штрафы ждут горожан и за срыв уникальных тюльпанов Грейга, которые цветут в Туркестанской области, в комитете лесного хозяйства и животного мира, напомнили, в Красную книгу Казахстана включены 387 видов растений и тюльпан Грейга входит в этот список. Срывать, повреждать, перевозить или продавать такие растения запрещено законом.

«К уголовно наказуемым деяниям относятся сбор, уничтожение, повреждение, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт редких растений»,— комитет лесного хозяйства и животного мира.

Стоит помнить, что срывать подснежники в горах и степях также запрещено. Штраф можно получить и за срыв лекарственных растений: полынь цитварная, кок-сагыз. А еще в список входят ландыш майский, лилия кудреватая, гвоздика Андржейовского, одуванчики Виталия, камыш казахстанский.

Учитывая тот факт, что охраняемых видов в стране насчитывается более 380 единиц, казахстанцам следует вовсе воздержаться от срыва каких-либо диких растений и цветов ради красивых фото.