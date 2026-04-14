Более 22 тыс. школьников прошли профориентационные тесты на Mansap Kompasy

Более 22,5 тыс. школьников прошли профориентационное тестирование на цифровой платформе Mansap Kompasy с начала 2026 года.

Инструмент профессиональной диагностики и карьерного ориентирования был внедрён на платформе в прошлом году. Он помогает учащимся осознанно выбирать образовательную и профессиональную траекторию. По итогам 2025 года тестирование прошли 116,5 тыс. школьников 7–11 классов.

Функционал платформы позволяет определить интересы и склонности учащихся к различным профессиям на основе международных методик оценки. После прохождения теста система формирует индивидуальные рекомендации по выбору профессии и предоставляет информацию о возможностях получения образования и развития необходимых навыков.

Платформа также помогает ознакомиться с актуальными данными о профессиях и состоянии рынка труда.

Для расширения проекта проведено обучение региональных координаторов и педагогов-профориентаторов, организовано сопровождение пользователей, а также внедрены инструменты мониторинга и анализа результатов по регионам и организациям образования.

В 2026 году планируется дальнейшее развитие функционала платформы, расширение охвата пользователей, включая различные категории населения, а также усиление интеграции с образовательными программами и данными рынка труда.