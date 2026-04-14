В Туркестанской области улучшились экономические показатели и выросли доходы

По состоянию на 1 апреля 2026 года план поступлений в бюджет области выполнен на 118%, обеспечен перевес в сумму свыше 58 млрд тенге. Перевыполнение плана сложилось в основном за счет собственных доходов.

Фактическая выручка составила почти 71 млрд тенге, план перевыполнен на 10,6 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8%. При этом план субвенций, погашения бюджетных кредитов и целевых трансфертов из республиканского бюджета исполнен на 100%.

По итогам первого квартала в регионе сформированы положительные результаты по исполнению поступлений и расходов бюджета, обеспечен рост по основным макрофинансовым показателям.

Гульфари Ажиметова, руководитель управления финансов и активов: «По некоторым экономическим индикаторам, показатели Туркестанской области выше, чем в республике. В частности, исполнение плана собственных доходов составило 118%, что выше среднего показателя по республике. Темпы роста поступлений тоже показали положительную динамику, достигнув 108%, темп роста налоговых поступлений — 104%. План собственных доходов по акиматам районов и городов выполнен полностью. Реальный рост наблюдается и по ряду основных видов налогов. Так, налог на доходы индивидуальных предпринимателей составил 7,6 млрд тенге, что значительно выше плана; налог на имущество достиг 4,7 млрд тенге, план обеспечен более чем на 1 млрд тенге».

По расходам бюджета также сформирован стабильный уровень освоения. Расходы бюджета области за отчетный период составили 315,6 млрд тенге, план выполнен на 99,4%.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Актуален и вопрос своевременного и качественного освоения бюджета в собственных целях. Ход выполнения утвержденных индикаторов по развитию области находится на строгом контроле. В отношении ответственных лиц акиматов районов, городов и управлений, допустивших недостатки, будут приняты соответствующие меры».

Позитивным тенденциям в экономике области способствует и рост числа юридических лиц. С начала года в регионе зарегистрировано 172 юридических лица из других областей, от них поступило в бюджет 394 млн тенге.

Эти показатели свидетельствуют об увеличении инвестиционной и деловой привлекательности региона.