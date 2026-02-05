Первые подснежники расцвели в Шымкенте

На календаре — зима, но природа уже подаёт первые весенние сигналы. На окраине города, в лесополосах, появляются подснежники — редкие цветы, занесённые в Красную книгу. Их хрупкая красота радует глаз и говорит о скором приближении весны и тепла.

Настоящие вестники весны. Появляется одним из первых, иногда прямо из-под снега, когда всё вокруг ещё серо и холодно. Маленький, но смелый — как знак, что зима уже сдаёт позиции.

«Этот цветок официально занесен в Красную книгу и к тому, же он является луковичным растением, а такие растения обычно тяжело переносят такой момент как срывание. С этими цветами надо аккуратно и бережно обходиться»,- говорит краевед

Первые подснежники уже появились на полях и в лесопосадках вокруг Шымкента. Краевед Александр Евченко, со статусом бывалого гида, показывает места, где к солнцу потянулись десятки белоснежных растений. Для южан такая картина вполне привычна, а у жителей северных регионов страны появление цветов вызывает удивление.

«Когда цветут подснежники особенно в такой, момент, когда ты понимаешь, что завтра пойдет снег, это радует людей. Наступление весны! И многие люди которые живут на севере, они когда видят эти цветы, это они воспринимают как чудо»,-говорит краевед и гид Александр Евченко.

Занесённые в Красную книгу Казахстана подснежники являются уникальными представителями весенней флоры. Их удивительная способность выживать в суровых условиях делает эти цветы настоящим символом силы и возрождения природы. При этом стоит помнить, что букет может влететь в копеечку — за сбор этих милых цветов грозит административная ответственность

Отметим, что первые подснежники появились на западе Шымкента, в микрорайоне Курсай. Но их появление не означает твердое наступление тепла — метеорологи напоминают, февральская погода весьма непредсказуема.