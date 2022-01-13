В Туркестанской области расцвели любимые всеми символы весны- подснежники, сообщает OTYRAR.

Увидеть первые подснежники можно на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка.

Подснежники, или как их назвали греки, галантусы занесены в Красную книгу Казахстана. С давних пор они считаются предвестниками весны, символом чистоты, молодости и свежести.

Раньше всех остальных регионов первые подснежники ежегодно расцветают в Шымкенте и Туркестанской области благодаря мягкому микроклимату. Тогда как, на севере страны первоцветы расцветут лишь в конце февраля или марте.

На сегодняшний день в южном мегаполисе и Туркестанской области отмечается достаточно теплая погода. По сообщению синоптиков, в ближайшие дни шымкентцам стоит ожидать настоящую весну. Столбик термометра поднимется до +15.