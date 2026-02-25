Правительство одобрило инвестпроект по развитию фармпроизводства в Шымкенте

В Шымкенте планируют значительно расширить фармацевтическое производство за счёт частных инвестиций. На реализацию проекта будет направлено 39,5 млрд тенге — соответствующие меры приняты в рамках поручений Главы государства по наращиванию доли отечественных лекарств на рынке.

Правительство РК одобрило инвестиционное соглашение между Минздравом и Министерство здравоохранения Республики Казахстан и АО «Химфарм». Документ предусматривает реализацию проекта, ориентированного на повышение доступности медикаментов и развитие национальной фармацевтической индустрии.

Постановление о заключении соглашения подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

«Инвестиционный проект станет новым этапом развития производственного комплекса Polpharma Santo в Шымкенте. Его реализация позволит создать порядка 300 новых рабочих мест. Средства инвесторов будут направлены не только на строительство и оснащение производства, но и на развитие научно-исследовательской деятельности. Запуск первой очереди предприятия запланирован на конец 2029 года», — говорится в сообщении правительства.

После ввода новых мощностей предприятие сможет выпускать 38 наименований лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических заболеваний, включая туберкулёз. Производство будет организовано в соответствии с международными стандартами качества.

В Правительстве отмечают, что проект способствует укреплению лекарственной безопасности страны, развитию технологической базы отрасли и расширению экспортного потенциала Казахстана.