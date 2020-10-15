Во время первого пика коронавирусной пандемии шымкентцы не могли найти в аптеках даже …. элементарный парацетамол и аскорбинки.

Участились и случаи перепродажи лекарственных средств. Поэтому препараты, если они были в наличии, выдавались в ограниченном количестве.

«Мы провизорам сказали не продавать больше пяти упаковок лекарства в одни руки. Потому что были такие факты, когда люди много упаковок в других аптеках покупали, бывало, что по 50 упаковок лекарств покупали и пытались нам продать! Но мы делаем закуп только у официальных поставщиков», — рассказала Гульмира АНАРБАЕВА заведующая аптекой.

В городском акимате призвали людей не опустошать аптеки в случае второй волны коронавируса. Запас лекарств у поликлиник есть на два месяца. В случае заболевания участковые врачи выдадут необходимые препараты. Достаточно лекарств и в аптеках города. Специалисты мониторинговой группы это подтвердили. Главное, чтобы цена на них в случае ажиотажа не взлетела.

«Сейчас у всех есть лекарственный фонд в достаточном количестве. Кроме того, лекарства продают по минимальной цене, и мы надеемся, что такого дефицита как в прошлый раз не будет», — рассказала Ляззат КАШКЫНБАЕВА, специалист департамента контроля за фармацевтической деятельностью.

Жители Шымкента могут выбрать для себя самый оптимальный вариант по ценовой доступности через сайт covid19shymkent.kz. За превышение предельной цены предусмотрена административная ответственность. Горожан просят сообщать о нарушениях в агентство по противодействию коррупции.