Рамазан в большом городе: суть не в голоде, а в свете

Месяц света, который начнется в феврале. С 19 февраля 2026 года мусульмане Шымкента и всего мира вступают в священный месяц поста, милостыни и духовного обновления.

Что это значит для современного человека в суетном мегаполисе?

Это не просто время, когда верующие от восхода до заката отказываются от еды и питья, а гораздо глубже. Это «гостевой месяц», как его с любовью называют. Месяц, когда открываются врата милости, прощения и спасения от ада.

В современном ритме жизни, где мы постоянно «на связи» и в потоке информации, Рамазан становится мощным духовным «детоксом», возможностью перезагрузиться, сместить фокус с материального на духовное, на отношения с Богом и ближними.

Возникают вопросы, в чем суть этого прекрасного времени и как провести его с максимальной пользой для души, даже если вы живете в ритме большого города?

Суть не в голоде, а в свете: зачем нужен пост?

Часто те, кто далек от традиции, видят в Рамазане лишь строгий запрет. На самом деле ограничения в пище – это лишь инструмент, а не цель. Истинные цели – богобоязненность, осознанность и чистота сердца.

Представьте, что вы на важных переговорах или создаете шедевр. Вы абстрагируетесь от всего лишнего: не проверяете соцсети, отключаете уведомления, чтобы сосредоточиться на главном.

Пост в Рамазан – это такая же «настройка фокуса» для души. Отказываясь от дозволенного (еды, питья, супружеских отношений) в светлое время суток, человек тренирует свою волю, учится контролировать низменные желания (нафс).

Голод и жажда напоминают, что есть потребности выше физических – в милосердии, молитве, прощении.

Это месяц работы над характером: сдерживания гнева, исключения пустословия, сплетен, зависти. Ведь Пророк Мухаммад сказал:

«Если кто-то не прекращает лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно, чтобы он отказывался от своей еды и питья».

Пост – это школа целостного преображения.

Распорядок светлого дня – от сухура до ифтара

Жизнь в Рамазан подчинена особому, возвышенному ритму, который начинается задолго до рассвета.

Сухур (предрассветная трапеза) – это благословенное время, когда семья встает затемно, чтобы вместе спокойно поесть и попить перед началом поста.

Это не просто «завтрак», а акт поклонения, наполненный тишиной и предвкушением светлого дня. Диетологи советуют делать сухур легким, но питательным: каши, кисломолочные продукты, финики, цельнозерновой хлеб.

Фаджр (утренняя молитва). Сразу после сухура совершается первая из пяти ежедневных молитв, знаменующая начало поста.

С этого момента до заката – время воздержания, усердных молитв, чтения Корана, благих дел.

Ифтар (вечернее разговение). Самый радостный и долгожданный момент дня!

Пост прерывается с заходом солнца по традиции – с финика и глотка воды, следуя сунне Пророка. Затем совершается вечерняя молитва (магриб), после которой – праздничный ужин.

Ифтар в Шымкенте – это особая атмосфера. Запахи домашней выпечки, плова, шурпы разносятся по дворам.

Часто двери открыты для гостей, а одиноких соседей и друзей специально приглашают разделить трапезу. Это время щедрости и общения.

Даты и дни, которые по-особому важны

19 февраля – начало священного поста Рамазана.

С этого дня с рассвета начинается обязательный пост (ораза), который продлится до захода солнца.

Ночь с 16 на 17 марта – ночь Предопределения (Қадір түні).

Это самая значимая ночь в Рамазан, когда, по исламскому вероучению, был ниспослан Коран. Считается, что благие дела, совершенные в эту ночь, ценнее, чем за тысячу месяцев.

20 марта – праздник разговения (Ораза айт, Ураза байрам).

После захода солнца 29-го дня Рамазана наступает праздник, знаменующий завершение поста. Утром 20 марта совершается праздничная молитва (айт намазы), после которой верующие собираются всей семьей и поздравляют друг друга.

В этом году день разговения практически приходится на празднование всеми любимого праздника Наурыз, что делает этот месяц значимым как никогда.

С 27 по 29 мая – праздник жертвоприношения (Құрбан айт).

Хотя он не относится непосредственно к Рамазану, но является следующим крупным исламским событием.

Как сделать Рамазан ресурсным в условиях города?

«Главный вызов для современного горожанина – это не голод, а суета. Мы боимся, что что-то не успеем, будет тяжело на работе… Но Рамазан мудр. Он дает все инструменты», – считает Алия Каримова, исламовед и преподаватель основ религии.

Советы для тех, кто уже держал пост, и для тех, кто только начинает

Планируйте. Заранее продумайте меню на неделю, сделайте часть заготовок с вечера. Это освободит время после работы для молитвы и отдыха.

Не переедайте на ифтар. Это частая ошибка! Организм, целый день отдыхавший от пищи, не готов к пищевому удару. Легкий суп, салат, основное блюдо – и остановитесь. В идеале после ифтара совершить небольшую прогулку.

Найдите свой тихий час. Самое ценное время в Рамазан – последняя треть ночи, когда Аллах особо близок к верующим.

Даже если не получается встать на полноценную молитву, постарайтесь встать на полчаса раньше для сухура, чтобы в тишине, пока все спят, попросить у Бога самого сокровенного. Эта практика дает невероятный душевный покой на весь день.

Превратите испытание в радость для других.

Садака (милостыня) в Рамазан многократно увеличивается в награде. Это не обязательно деньги. Доброе слово коллеге, помощь домашним с уборкой, улыбка незнакомцу – все это садака.

Когда ты даришь такие добрые дела, чувствуешь, ради чего этот пост.

Праздник души и тела: что дает Рамазан, помимо духовности?

Польза этого месяца комплексная.

Физическая перезагрузка. Медицина подтверждает, что умеренное лечебное голодание очищает ЖКТ, способствует обновлению клеток, нормализует обмен веществ. Организм отдыхает от постоянного переваривания пищи.

Психологическая разгрузка. Контроль над желаниями снижает тревожность, повышает самооценку. Выдержав пост, человек понимает: «Я могу управлять собой!»

Это дает силы и для других жизненных целей.

Укрепление социальных связей. Совместное проведение сухура и ифтара, посещение родных могут сплотить семью и все общество.

Ты острее чувствуешь чужую боль, охотнее протягиваешь руку помощи.

Воспитание детей. Даже если ребенок не держит пост, атмосфера праздника, особые угощения, семейные молитвы создают в его сердце теплые ассоциации с верой и традицией.

Это урок доброты и терпения.

Этикет и атмосфера в многонациональном Шымкенте

Шымкент – гостеприимный и многоконфессиональный город. Рамазан – это прекрасное время, чтобы продемонстрировать уважение и взаимопонимание.

Для тех, кто постится, пожелание: будьте терпимы к тем, кто не постится. Ваш пример – благородное поведение, это лучший призыв.

Для тех, кто не постится: проявите уважение! Не приглашайте постящегося друга в кафе в светлое время суток, не ешьте и не пейте у него на виду на рабочем месте.

Простые слова: «Хвала Богу, вы держите пост» или «Пусть ваш пост будет принят» (на казахском: «Оразаңыз қабыл болсын»), – создадут атмосферу тепла и поддержки.

Рамазан, который пришел в этом году с февральскими ветрами, – это дар. Это 30 дней, чтобы стать чуть терпеливее, добрее, щедрее, ближе к Богу и людям.

Это время, когда можно сбросить груз старых обид, как зимнюю одежду, и войти в весну с обновленным сердцем.

Не важно, строго вы будете соблюдать все предписания или только попробуете почувствовать дух этого месяца, отказавшись, например, от сквернословия или соцсетей. Главное – намерение стать лучше.

Пусть этот Рамазан для каждого жителя Шымкента, независимо от вероисповедания, станет месяцем внутреннего света, мира в душе и добрых дел, которые, как семена, посеянные в феврале, дадут богатый урожай в сердцах окружающих.

Приятного и благословенного поста тем, кто его держит! А всем остальным – легких, светлых и теплых февральских дней в нашем общем доме.

Сколько мечетей в Шымкенте?

По данным городского акимата на 2025 год, в нашем мегаполисе 96 мечетей, из них:

в Аль-Фарабийском районе – 10;

в Енбекшинском районе – 22;

в Абайском районе – 28;

в Каратауском районе – 19;

в Туранском районе – 17.

Коротко и мудро

Исламские цитаты, как и любые другие религиозные учения, призваны помочь верующим ценить жизнь с точки зрения веры. Они в основном призваны воодушевлять людей и напоминать им о правильном жизненном пути.

«Какой бы ни была ваша внешность, если в вашем сердце есть доброта, вы – самый красивый человек на свете».

Муфтий Исмаил Менк

«Ничто не сравнится с добротой человека. Один добрый поступок может изменить жизнь людей так, как вы и представить себе не могли».

Нуман Али Хан

«Ну и что с того, что эта жизнь не идеальна? Это не рай».

Нуман Али Хан

«Не стремитесь к совершенству в жизни, это недостижимо. Будьте довольны тем, что у вас есть, и усерднее работайте над собой».

Али ибн Абу Талиб

«Самая большая наша вина – это интерес к чужим недостаткам».

Али ибн Абу Талиб

«Самая большая ошибка – считать, что мы лучше других. Вам всегда будут нужны другие люди, несмотря ни на что. Старайтесь думать о других людях как о хороших».

Салах ад-Дин Айюби

«Если вы хотите уничтожить какой-либо народ без войны, сделайте прелюбодеяние и проституцию нормой для следующего поколения».

Салах ад-Дин Айюби

«Высокая нравственность – залог успеха любой нации. Как только в стране появляются разврат и другие пороки, она рушится».

Ибн Кайим

«Если сердце очерствеет, глаза высохнут».

Ибн Кайим

Материал подготовила Жанна КУРМАНБЕКОВА