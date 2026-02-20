Шымкент станет первым центром обслуживания Boeing в Казахстане

Шымкент готовится к масштабным инвестициям в авиационную отрасль. В рамках рабочего визита в США Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством корпорации Boeing.

Авиакомпания SCAT планирует значительно укрепить сотрудничество с американской корпорацией Boeing. Во-первых авиакомпания закупит дополнительные пассажирские самолеты. А во-вторых, компания рассматривает возможность создания первого центра технического обслуживания и ремонта самолетов Boeing на базе Шымкентского аэропорта. Реализация проекта будет проходить при непосредственной технологической поддержке Boeing.

Также на встрече обсуждался вопрос прямых перелетов из Казахстана в США. Это долгожданный и акутальный вопрос для казахстанцев. Как стало известно, Air Astana готовится запустить прямое авиасообщение с США на новых Boeing 787 Dreamliner.

Представитель Boeing Джефф Шокки отметил высокий транзитно-транспортный потенциал Казахстана и подчеркнул перспективы сотрудничества в грузовых авиаперевозках.

А новый центр в Шымкенте создаст рабочие места и укрепит позиции города как ключевого авиационного хаба страны.