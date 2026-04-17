Новая звезда шымкентского зоопарка- Наурыз!

Наурыз — так назвали кенгуру которая появилась на свет в шымкентском зоопарке. Придумать имя малышке предложили горожанам, опрос проводился на инстаграм странице зоосада. Варианты были самые разные: Мика, Апрелька, Шымсулу, и Марта.

В итоге путем долгого обсуждения остановились на самом праздничном варианте.

«Имя для кенгурёнка было выбрано — Наурыз. Это решение приняли наши специалисты совместно, обсудив несколько вариантов. Также многие подписчики в комментариях предлагали именно это имя, что совпало с нашим выбором. Малышка начала самостоятельно выглядывать из сумки матери 17 марта. Как известно, детёныши кенгуру в первые месяцы жизни проводят всё время в сумке матери, где растут и развиваются в полной безопасности»,- говорит сотрудник зоопарка Нуржан Кобжасаров.

Полюбоваться и познакомиться с Наурыз приглашают гостей и жителей города. Кенгуру живет в полноценной семье вместе с папой и мамой, она очень активная и любопытная.