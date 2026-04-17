Судья Конституционного суда провела лекцию в Шымкенте

Судья Конституционного суда Республики Казахстан Айжан Жатканбаева посетила Шымкент с разъяснительной миссией.

В Южно-Казахстанском исследовательском университете имени Мухтара Ауэзова она провела выездную лекцию для преподавателей, студентов и представителей юридического сообщества. В ходе выступления были разъяснены ключевые направления конституционной реформы, её цели и значение для укрепления прав и свобод граждан.

Аналитик суда Алия Бердибаева рассказала о деятельности органа конституционного контроля и порядке обращения граждан.

Также представители суда приняли участие в международной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию юриста Кайрат Битемиров, внёсшего вклад в развитие юридической науки и образования.