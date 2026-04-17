Регата-2026: путешествие по воде, которое объединяет поколения

Вновь оговорить маршрут, проверить вещи и в путь! Участники начинают готовиться к сплаву задолго до экстремального мероприятия. Ветераны непременно приглашают к участию, не только завсегдатаев, но и новичков. Ербол Уразалин успешный предприниматель, альпинист и поклонник горных лыж, в родном городе он многим известен покорениями горных вершин.

Однако и водные маршруты не обходит стороной, возможность сплавится по Арыси никогда не упускает.

«У нас мероприятие запланировано на два дня, кто-то приезжает на три, ставим палатки естественно за собой весь мусор собираем. Общаемся играем на гитарах»,— говорит альпинист Ербол Уразалин.

Для многих сплав это не только про адреналин, но и про память. Здесь вспоминают о друзьях, которые всем сердцем ценили родной край.

«Будет вечер памяти друзей, которых с нами нет, у нас будет сплав по реке Арысь, и Бардовский вечер в общем приезжают все любители активного отдыха»,— говорит альпинист Ербол Уразалин.

О том, что на сплавах царит особая романтика походов и приключений говорит и Андрей Аблякимов. Выезд может омрачить лишь забытые теплые вещи, поэтому туристам желающим вкусить дух приключения, не пренебрегать правилами безопасности.

«Помимо сплава который тоже очень интересен самое главное, что каждые полгода осенью и весной большое количество хороших людей собирается, поет песни отдыхают. И в целом весело проводят время . Для этого существуют на сплавах специальные инструкторы, специальные жилеты и так далее»,— говорит любитель активного отдыха Андрей Аблякимов.

С каждым годом география участников которые приезжают на сплав по Арыси расширяется. А это значит, что растет и туристический интерес к краю. Но главное как подчеркивают организаторы,- это ценность события. Сохранение традиций и передача любви к родной земле будущим поколениям.