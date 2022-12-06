В Казахстане хотят ужесточить требования к авиаперевозчикам

Цены на авиабилеты подорожали в Казахстане. Это отмечают бывалые путешественники и аналитики.

По данным последних, в среднем, услуги воздушного пассажирского транспорта в стране подорожали на 16%. В некоторых регионах цена выросла вполовину. При этом пассажиропоток увеличился, говорят специалисты. Ведь два карантинных года казахстанцы были вынуждены откладывать свои отпуска.

«Шымкент-Алмата, если это раньше стоило около 15 тысяч тенге то сейчас это 20+. Мы частенько летаем в Актау, у нас там есть партнеры и свои дела, в том году мы регулярно были и в этом году, в том году если покупали билеты за 20-26, то в этом году явно 26+, даже около 35 может быть«, — говорит Асхат Нурлыбаев, житель Шымкента.

Цены на авиабилеты подорожали по всему Казахстану в среднем на 16%. Дороже всего они стали для жителей Западно-Казахстанской области, там услуги воздушного пассажирского транспорта выросли в цене вполовину. На 45% они подорожали в Шымкенте. А в Актюбинской области цена выросла на 37%.

Туроператоры говорят, на подорожание международных рейсов сказался курс доллара. Цены в инвалюте практически не выросли, а вот в тенге рассчитываться стало дороже. На авиаперевозки внутри страны повлияла цена на топливо, которая также зависит от курса доллара. Тем не менее, несмотря на дороговизну, пассажиропоток за год увеличился на треть. За 10 месяцев этого года воздушным транспортом перевезли 9 млн человек — на 15% больше, чем годом ранее. Самые высокие показатели в Алматы, Шымкенте и столице.

«Сейчас стоимость ЖД билета до Алматы стоит 10 тысяч тенге, хотя пару лет назад стоило 6 тысяч тенге, и сейчас легче переплатить те же самые 5 тысяч и полететь на самолете, а то всего час занимает, чем на поезде ехать целую ночь«, — говорит Алия Мамитова, руководитель турфирмы.

Повысился спрос и на международные направления. Причина — отложенный спрос. Казахстанцы не отдыхали за рубежом целых два года, боялись заболеть ковидом, не хотели тратиться на ПЦР. Возможно уже в следующем году спрос снизится. По данным аналитиков, рейсы в Казахстане стали чаще вылетать с задержками. Количество задержанных рейсов прошедшим летом составило 63%. Сейчас пассажирам обязаны вернуть компенсацию в 3% от стоимости билета за каждый час задержки воздушного судна.

«Вносятся поправки в законодательство, за невыплату штрафа в 3% компания привлекается к административной ответственности в виде штрафа«, — говорит Адлет Кобенов, руководитель управления авиационных перевозок КГА МИИР РК.

Также пассажиры смогут вернуть полную стоимость билета при задержке самолёта на 5 часов, вместо прежних 10. А уже сейчас авиакомпанию могут оштрафовать если при задержке рейса пассажирам не предоставили напитки, питание и проживание в гостинице.