Шымкентские отцы охотнее стали уходить в декрет

В Шымкенте 35 отцов сейчас находятся в декретном отпуске, заботясь о детях. Несмотря на удивление и осуждение некоторых горожан, многие жители поддерживают такую практику, отмечая её пользу для семьи и гендерного равенства.

Термин «отец в декрете» у многих до сих пор вызывает удивление. Однако отцы имеют полное право на отпуск по уходу за ребёнком. Например, в Шымкенте 35 отцов в данный момент находятся в декрете, заботясь о своих детях.

Одни воспринимают это с удивлением, другие — с осуждением, а третьи, наоборот, выражают уважение таким отцам. И вот что говорят жители города по данному поводу.

«Для меня дети всегда на первом месте. Не имеет значения, муж или жена будет заниматься ребёнком. Спасибо таким отцам, я искренне их уважаю. Их труд должен быть оплачен»;

«Воспитание ребёнка — равная обязанность обоих родителей. Здесь нет ничего необычного. Если мать не может оставить работу, вполне правильно, чтобы заботу о ребёнке взял на себя отец»;

«Ситуации бывают разные. Мы не знаем, что происходит в семье. В этом нет ничего необычного, если жена работает, а муж заботится о ребёнке».

Как показал опрос, горожане не против участия отцов в воспитании детей. Эксперты подчеркивают, что такая практика способствует формированию гендерного равенства и взаимопониманию в семье.

Досбол Тиллябеков, директор городского филиала АО «Государственный фонд социального страхования»:

«Закон изначально ориентирован на женщин, однако права мужчин и женщин равны. Поэтому отцы также имеют право на получение социальных выплат по уходу за ребёнком и на отпуск по уходу за ребёнком. Эти два вида выплат взаимосвязаны: выплаты по беременности и родам и по уходу за ребёнком».

Специалисты отмечают, что отцы часто подают документы на декрет с опозданием. Однако закон един для всех: если задержаться хотя бы на несколько дней, выплаты можно не получить.

Досбол Тиллябеков:

«Если отец хочет получить выплаты, ему нужно взять справку с работы. В день рождения ребёнка он должен быть освобождён от работы и не получать зарплату. Если он принесёт справку в этот день, выплаты будут произведены».

Тем временем в Мажилисе депутаты выступили с инициативой учитывать период декретного отпуска неработающих отцов при назначении пенсии. В рамках принятого закона время фактического ухода за несовершеннолетними детьми будет включаться в трудовой стаж при расчёте возрастных пенсионных выплат. Соответствующие изменения планируется внести в Социальный кодекс для реализации нормативного постановления Конституционного суда.