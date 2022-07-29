Продлить декретный отпуск предлагают в Казахстане

Продлить срок ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Такое предложение прозвучало от представителей фонда соцстрахования. Сейчас родители получают выплаты на ребенка до года.

«Мы предлагаем в рамках Социального кодекса увеличить продолжительность выплат с одного года до полутора лет. Сейчас данная инициатива обсуждается, и в ближайшее время мы представим свои предложения общественности», — говорит Нурсулу Кемел, генеральный директор фонда соцстрахования.

Размер выплат составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей пособие назначается на каждого ребенка отдельно.

Отцы, принимающие активное участие в воспитании детей и берущие наравне с мамами декретный отпуск, для Казахстана всё ещё непривычная картина.

В прошлом году около трёх с половиной тысяч мужчин официально оформили отпуск по уходу за ребёнком и получили социальные выплаты.

«Мужчинам, решившим оформить декретный отпуск по уходу за ребёнком, никаких заслонов мы не ставим. При этом выплату может получать только один из родителей», — говорит Нурсулу Кемел, генеральный директор фонда соцстрахования.

Если решение взять декретный отпуск принял отец, он должен быть официально трудоустроен и делать соцотчисления. В этом случае будут назначены выплаты на ребенка.

В этом году на 9% увеличен размер социальных выплат по случаю потери кормильца. Такую выплату в стране получают свыше 57 тысяч семей.

«Социальная выплата по случаю потери кормильца предоставляется до достижения ребенком 18-ти или 23-х лет. Данная выплата назначается в случае потери ребенком родителей. Если скончался отец, выплата назначается матери. Если умерла мама, выплату получает отец ребенка. Выплата назначается в зависимости от количества детей в семье», — говорит Нурсулу Кемел, генеральный директор фонда соцстрахования.

Социальных выплат 5: по утрате трудоспособности, потере кормильца, по безработице, потери дохода в связи с беременностью и родами, и с уходом за ребенком до 1 года.