Сотни школьников «пообщались» с осужденными ровесниками с помощью телемоста в Шымкенте

Преступность среди подростков выросла в два раза. Правоохранители бьют тревогу и проводят профилактическую работу, чтобы снизить статистику и уберечь молодежь от опрометчивых поступков.

И телемост между осуждёнными и молодежью- одна из действенных профилактических мер.

«Я совершил кражу. Этот поступок сломал мне жизнь», «Считал себя героем, а в итоге разрушил свою жизнь. Я об этом сожалею», -доносятся голоса заключенных.

Чистосердечные признания молодых людей записаны в местах лишения свободы. Те, кто оказался за решеткой — сожалеют о содеянном, и призывают ровесников не совершать необдуманных поступков. Один из осужденных рассказал, что в свои 17 пошел на преступление и в итоге получил срок в 7 лет.

«Мой знакомый показал способ, как быстро заработать деньги. Мы совершали кражи из домов. Брали разные вещи. Думали, что соберём достаточно денег на лекарства. Хочу сказать вам — не совершайте преступлений. Это приводит к большому греху. Как говорится, у преступления и у кражи конец один — позор»,- делится один из подсудимых.

Поиск легкого заработка одна из причин высокого роста преступности. К примеру, «дропперы»- пособники интернет-мошенников, в большинстве своем студенты и школьники.

«Наиболее часто совершаемые преступления — это наркопреступления, распространение наркотиков, хулиганство и кражи. Также есть так называемая работа дроппера, это интернет-мошенничество»,— пояснил прокурор городской специализированной прокуратуры.

Телемост организованный городской прокуратурой одна из попыток предостеречь тех, кто когда-либо задумался нарушить закон. На связи с местами заключения побывали 300 студентов и школьников. И многие их них запомнили предостерегающие истории.