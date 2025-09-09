В Шымкенте выявлен факт незаконного хранения наркотиков

В Шымкенте в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» прокуратурой Каратауского района проведены комплексные рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение наркопреступлений и обеспечение безопасности населения.

Проверки охватили гаражи, подвальные помещения и дома, оставленные без присмотра, так как именно такие объекты нередко становятся местом совершения противоправных действий.

В ходе одного из рейдов в бесхозном доме, расположенном в микрорайоне Астана, был обнаружен житель города, незаконно хранивший наркотическое средство без цели сбыта, а также употреблявший его в немедицинских целях.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов инициировали досудебное расследование по части второй статьи 296 уголовного кодекса.

В рамках уголовного дела гражданин был признан подозреваемым, после чего материалы были направлены в суд.

Судебным решением он привлечён к наказанию в виде восьмидесяти часов общественных работ.

Дополнительно органом следствия составлен административный протокол по статье 440-1 кодекса об административных правонарушениях за употребление наркотических средств в немедицинских целях.

Прокуратура Каратауского района также направила официальное письмо в адрес акимата с требованием заблокировать вход и иные пути проникновения в указанное бесхозное строение, чтобы исключить его дальнейшее использование в противоправных целях.

Кроме того, в Шымкенте проведена масштабная профилактическая работа среди жителей.

В ходе встреч с населением разъяснены требования закона о запрете хранения, распространения и употребления наркотических средств, в том числе в местах массового отдыха, культурных заведениях и на объектах досуга.

Жителям напомнили об уголовной и административной ответственности за подобные правонарушения и о необходимости своевременно сообщать в полицию обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Принятые меры, по оценке специалистов, окажут положительное влияние на предупреждение и снижение уровня наркопреступлений в Шымкенте, а также способствуют повышению правовой грамотности населения и укреплению общественной безопасности.