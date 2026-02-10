Токаев требует остановить бюджетное «сумасбродство»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости масштабной ревизии действующих бюджетных программ.

Цель — сократить неэффективные расходы государственных средств и повысить результативность финансируемых проектов.

Глава государства подчеркнул, что подход «освоение бюджетных средств» больше не должен быть ключевым критерием при распределении финансирования.

«Правительству и акиматам необходимо прекратить практику финансирования проектов исключительно из-за опасений неосвоения бюджета или на основе субъективного выбора. Проще говоря, нужно положить конец сумасбродству. В дальнейшем такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов», — отметил Токаев.

Президент поручил усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства, включая квазигосударственный сектор. Только проекты, приносящие реальную пользу гражданам и способствующие развитию национальной экономики, должны получать бюджетные средства. Ревизия программ должна быть завершена к 1 мая 2026 года.

Токаев также подчеркнул важность повышения прозрачности расходов за счет расширения применения цифрового тенге. По его словам, этот инструмент уже показал эффективность в системе госзакупок, субсидировании и финансировании крупных проектов из Национального фонда, и опыт необходимо масштабировать на другие сферы.

«Эффективность фискальной политики напрямую зависит от бюджетной консолидации и строгой финансовой дисциплины. Министерства финансов и экономики должны действовать принципиально и отказаться от формального подхода к освоению средств», — добавил глава государства.