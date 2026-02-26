В акимате Шымкента прокомментировали слухи о повышении оплаты в детских садах

В акимате Шымкента опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о резком повышении платы в частных детских садах. Власти заверили, что государственное финансирование сохраняется, договоры с дошкольными учреждениями будут продлены, а для родителей и детей условия не изменятся.

Накануне в акимат города Шымкента обратились родители, чьи дети посещают частные детские сады. У одной из них, Жулдыз Абдираимовой, трое детей. Двое из них ходят в детский сад «Алтын ұя». По словам женщины, она услышала информацию о том, что государство перестанет выделять средства частным детским садам, в связи с чем ежемесячная плата может вырасти с 15 тысяч до 80 тысяч тенге.

Жулдыз Абдираимова, родитель:

«Мы домохозяйки. Среди нас есть многодетные матери, семьи с детьми с инвалидностью, безработные, а также те, кто живёт на съёмных квартирах. Нас больше всего волнует вопрос: платить ли 180 тысяч тенге за аренду жилья или 80 тысяч — за детский сад? Если платить такую сумму за сад, то на что нам жить, что есть и пить?».

Заместитель акима города Шымкента и официальный представитель Сарсен Куранбек опроверг информацию о повышении платы. Экстренно собрав журналистов, он заявил, что сведения о прекращении финансирования частных детских садов и расторжении договоров с ними с марта являются ложными.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города Шымкента:

«Управлением образования заключило договоры с детскими садами сроком на два месяца. Финансирование за январь уже выплачено, в ближайшее время средства за февраль также будут полностью перечислены. Что касается пилотного проекта, Министерство просвещения в настоящее время совершенствует его механизм, в связи с чем готовится новый приказ. В документ будут внесены изменения и дополнения. Проект приказа поступил к нам на согласование. В ближайшее время он вступит в силу. С 1 марта начнёт действовать приказ с изменениями и дополнениями, соответственно договоры будут заключены заново и продлены. Никаких проблем не возникнет».

Официальный представитель призвал родителей не верить слухам и недостоверной информации, подчеркнув, что для детей и их семей ничего не изменится, а пилотный проект лишь проходит этап совершенствования.

Отметим, что в Шымкенте функционируют 645 детских садов, которые посещают около 76 тысяч детей.