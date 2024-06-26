Дети массово отравились в частном детском саду Келесского района

Районная больница Келесского района оказалась переполнена маленькими пациентами с одинаковыми симптомами отравления — головокружением и тошнотой.

После завтрака в частном детском саду на больничных койках оказались 34 ребёнка. Сотрудники дошкольного учреждения вызвали скорую помощь. 15 детей осмотрели врачей и направили на амбулаторное лечение. Еще 16 госпитализированы в инфекционное отделение. Трое — остаются в реанимации.

Бекарыс Аскарбекули, заместитель главного врача Келесской районной больницы:

«С сегодняшнего дня мы начали выписывать пациентов домой в связи с их нормальным состоянием. В настоящее время трое пациентов находятся в больнице, трое пациентов находятся в инфекционном отделении. Состояние остальных трех младенцев стабильное. Они получают лечение».

По предварительным данным, на завтрак все пострадавшие ели кашу, на обед у них был суп. Что именно стало причиной массового отравления, сейчас выясняют сотрудники СЭС.

«На сегодняшний день состояние детей стабильное. Изучаются пути передачи и источники. Эпидемиологические мероприятия продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена по результатам лабораторных исследований»,— рассказали в пресс-службе ДСЭК Туркестанской области.

Расследуют громкое дело о массовом отравлении и правоохранители. В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

«В настоящее время назначена экспертиза и выясняются все обстоятельства. По результатам расследования будет принято законное решение»,— рассказали в пресс-службе ДП.

Это не первый скандал, который разразился в Келесском районе за этот год. Прокуроры региона изучили записи камер наблюдения в дошкольных учреждениях и выявили нарушения. Они стали поводом для возбуждения уголовных дел.

В четырёх детских садах сотрудники занимались рукоприкладством. На кадрах — женщина бьёт детей шваброй. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Вместе с тем сотрудники прокуратуры проверят, как питаются дети и в каких условиях находятся. Надзор, по словам специалистов, позволит оценить реальную ситуацию.