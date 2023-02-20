Половина детских садов и школ в Шымкенте работает без спецохраны

Половина школ и детских садов в Казахстане не имеют специализированной охраны. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью.

Всего 3404 казахстанские школы и 1371 детский сад имеют соответствующую лицензию и охраняются. При этом, в нашей стране имеются больше 6,5 тысяч школ и больше 5,5 тысяч детских садов.

«Из них посредством системы тревожной сигнализации, то есть установки «тревожной» кнопки и далее путем выезда групп оперативного реагирования на сигналы тревоги, поступающие с охраняемых объектов, охраняется порядка 2050 школ и 790 детских садов. Остальные объекты охраняются посредством физической охраны либо в совокупности с тревожной сигнализацией«, — говорит Серик Куспанов, заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК.

Напомню, 13 февраля в Петропавловске девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Мальчику — 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: «депрессия». Девятиклассник арестован на два месяца. В МВД отметили, что совершению преступлений может способствовать увлечение компьютерными играми.

«Как известно, несовершеннолетний преступник состоял на психиатрическом учете и кроме того совершению таких преступных действий могло способствовать его увлечение компьютерными играми, которых много на просторах Интернета и это может повлиять на психику детей», — говорит Серик Куспанов, заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК.

Говорили и о нарушении закона о двойном гражданстве. 138 человек выдворили из страны.

«Выявлено более 8 тысяч человек без гражданства, не имеющих документов. Из них 5 тысяч человек подтвердили принадлежность к гражданству Казахстана и документированы удостоверениями личности. Более 3 тысяч – документированы удостоверением лица без гражданства», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

В МВД также рассказали, кто чаще всего совершает преступления в Казахстане. Больше половины преступлений в мегаполисах, по словам специалистов, совершаются приезжими.

80% преступников безработные, 33% преступников ранее судимые, 50% преступлений против личности совершены в алкогольном и наркотическом опьянении. Каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал.

«На уровень преступности влияют социальные, экономические, географические, миграционные, природные, культурные, демографические и другие факторы«, — говорит Шугыла Турлыбек официальный представитель МВД РК.

Озвучили и статистику случаев домашнего насилия. В кризисные центры обратились свыше 9 тысяч пострадавших, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году более 5,5 тысячи пострадавших обратились к инспекторам подразделений по защите женщин от насилия, но к административной ответственности были привлечены всего 4731 человек, а к уголовной 22 человека.