В Правительстве обещают рост заработных плат казахстанцам

Правительство Казахстана разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение доходов населения и рост заработных плат. Об этом на расширенном заседании правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, при росте экономики доходы граждан увеличиваются медленнее. В настоящее время доля заработных плат в ВВП составляет около 31%, тогда как целевой ориентир — не менее 40%, что соответствует уровню развитых стран.

Бектенов отметил, что темпы роста зарплат отстают от динамики прибыли бизнеса, в том числе полученной за счёт государственной поддержки. В этой связи правительство разрабатывает финансовые, налоговые и иные стимулирующие инструменты, направленные на повышение оплаты труда.

«Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующиемеры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижению финансовой нагрузки для граждан», — говорит Олжас Бектенов.

По его словам, рост реальных доходов населения станет одним из ключевых приоритетов работы правительства в 2026 году. Достичь этого планируется за счёт создания новых производств, развития предпринимательства и открытия постоянных рабочих мест.

По данным за январь–сентябрь 2025 года, номинальная среднемесячная зарплата в Казахстане составила 433,3 тыс. тенге, увеличившись на 10,6%. Однако с учётом инфляции реальные доходы снизились на 0,4%, что стало худшим показателем среди стран ЕАЭС.