В Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на 6 лет

Редактор Жулдыз Ахмет
266

В Шымкенте вынесен приговор начальнику управления полиции Туранского района Нуржану Тилеуову, сообщает OTYRAR.

Он признан виновным по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Согласно решению суда, Нуржан Тилеуов лишен свободы на 6 лет.

Подробности из зала суда будут доступны позднее от корреспондента OTYRAR.

Напомним, обвиняемого задержали сотрудники КНБ 20 августа 2025 года. Нуржан Тилеуов и его подчиненный обвинялись в получении крупной взятки за переквалификацию уголовного дела.

