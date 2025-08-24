Депутата облмаслихата арестовали за грубое нарушение ПДД в Шымкенте

Судебное заседание прошло в открытом режиме с участием ответчика — депутата Байдибекского районного маслихата Туркестанской области Ергали Аманбаева и представителя прокуратуры, передает Kazinform.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента рассмотрел дело в отношении Ергали Аманбаева по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками).

«20 августа при проверке автомобиля Lexus, за рулём которого находился Е., было установлено, что номерной знак «777…», установленный на машину, зарегистрирован за другим транспортным средством. Вина Е. подтверждается протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и актом изъятия вещественных доказательств», — сообщили в суде.

В ходе заседания Аманбаев пояснил, что поддельные номера на его автомобиль установил брат, а он сам якобы не заметил этого, и попросил не назначать строгое наказание.

«Суд пришел к выводу, что факт совершения правонарушения подтвержден. Смягчающих и отягчающих обстоятельств установлено не было. Е. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 590 КоАП», — уточнили в судебном ведомстве.

В качестве наказания суд назначил Аманбаеву административный арест сроком на 4 суток и лишение права управления транспортными средствами на год.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что Ергали Аманбаев, депутат-самовыдвиженец Байдибекского районного маслихата, был привлечен к партийной дисциплинарной ответственности в виде выговора. Скандал разгорелся в Шымкенте после публикации в социальных сетях видео, на котором водитель внедорожника Lexus LX 570 с подложными номерами «777» нарушает правила дорожного движения.

В полиции также отметили, что Аманбаев управлял автомобилем Lexus LX 570 с поддельными номерами, выехал на полосу встречного движения, не имел обязательного страхования, не был пристегнут ремнем безопасности и двигался задним ходом в запрещенных местах, заявив что закон един для всех, и любое нарушение ПДД будет выявляться и пресекаться, независимо от должности, статуса или социального положения