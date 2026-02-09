В Шымкенте и Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение

По информации синоптиков Казгидромет, с 20:00 9 февраля до 20:00 10 февраля 2026 года на территории Туркестанской области и Шымкента действует штормовое предупреждение.

10 февраля ночью и утром на юге и западе региона ожидается сильный дождь, в горных районах — интенсивные осадки, включая дождь и снег.

В Шымкенте и Туркестане прогнозируется сильный дождь. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы — 15–20 м/с.

Местным жителям и водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и по возможности избегать длительных прогулок на улице.