Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте и Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение

В Шымкенте и Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
815
Сильный дождь. Ливень

По информации синоптиков Казгидромет, с 20:00 9 февраля до 20:00 10 февраля 2026 года на территории Туркестанской области и Шымкента действует штормовое предупреждение.

10 февраля ночью и утром на юге и западе региона ожидается сильный дождь, в горных районах — интенсивные осадки, включая дождь и снег.

В Шымкенте и Туркестане прогнозируется сильный дождь. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы — 15–20 м/с.

Местным жителям и водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и по возможности избегать длительных прогулок на улице.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.