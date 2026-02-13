Шымкент под водой: коммунальные службы всю ночь откачивали потоки

После сильного снегопада над Шымкентом прошёл проливной дождь. Ирригационная система, которая должна была справиться с осадками, не выдержала нагрузки. Мощные потоки воды обрушились на городские дороги, улицы и тротуары.

Шымкент буквально превратился в Венецию, вот только наши виды горожан не радовали. Жители города справедливо задаются вопросом, почему ирригация не справилась. И предполагают, либо каналы и арыки не очистили вовремя, либо изначально спроектировали с нарушениями. Проливной дождь повалил и деревья, которые не успели сломаться под тяжестью снега.

Стихия принесла проблемы и жителям домов: некоторые частные подворья оказались затоплены. В социальных сетях горожане массово публикуют видео, на которых подвалы многоэтажек превратились в настоящие озёра.

Жители улицы Шаймерденова жалуются: дорога утонула в грязи и глине. По их словам, участок перерыли и бросили. Потоки воды и грязи хлынули прямо во дворы. Спасатели и коммунальные службы районных акиматов всю ночь откачивали воду.

«В период с 12 по 13 февраля на территории города силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям были задействованы для проведения работ по откачке талых вод с улиц города, образовавшихся в результате обильного снегопада и последующего интенсивного таяния снега. ДЧС совместно с коммунальными службами и акиматом города было откачано 9 440 кубических метров воды. Для предотвращения дальнейшего подтопления жилых домов и объектов инфраструктуры возведены защитные барьеры с использованием 1 120 мешков, наполненных инертными материалами. Для проведения аварийно-спасательных работ со стороны Департамента были задействованы 40 единиц техники, 38 мотопомп и 165 человек личного состава»,- говорит Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС Шымкента.

По прогнозам синоптиков, завтра, 14 февраля, в Шымкенте ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Но уже в воскресенье специалисты обещают улучшение погоды.