Шымкентцы отметили масленицу: на природе, с частушками и сжиганием чучела

С частушками, плясками и песнями — шымкентцы с размахом отметили масленицу.

Праздник решили провести на природе. На машинах, целыми семьями, горожане приехали насладиться масленицей. Погода в этот день благоволила — плюсовая температура и яркое солнце.

«Ежегодно собираем большое количество людей, в этом году собрали около двух тысяч человек. Все это организуется на бесплатной основе. Посетить может любой желающий, посетить может кто угодно, главное для детей делаем», — говорит Игорь Панюха, организатор.

Поесть круглые «солнышки» и поводить хороводы собрались люди разных национальностей. Масленица, как и Наурыз, давно стала интернациональным праздником. На природе, под теплыми лучами солнца, все желающие могли полакомиться свежеиспечёнными блинами. Традиция печь блины уходит глубоко в историю. Прародители праздника считали, что блины похожи на яркий желтый диск — солнце, которое дает долгожданное тепло и свет.

Не обошлось и без конкурсов. Пока взрослые, напрягая мускулы, перетягивали канат, малышня устроила прыжки в мешках на скорость. Главное — не упасть и не запутаться! Молодежь же соревновалась в армреслинге. Самым сильным, ловким и быстрым полагались призы и всеобщий восторг.

«Мы приехали семьей на масленицу. Такие праздники нужно держать в сердце, уме, чтобы много людей приезжало, отдыхало, всех с праздником » — говорит Сергей Зелевский, житель г. Шымкента.

«Масленица это древний языческий праздник, еще до возникновения православия возник, это праздник доброты, люди должны прощать друг друга, желать хорошего. Отступают холода, наступает тепло! Всем мира, спокойствия, богатства», — говорит Ербол Оразалин, житель г. Шымкента.

Какой праздник без танцев! Под зажигательную музыку дети и подростки устроили танцевальный флешмоб.

Какая Масленица — без сжигания чучела. Соломенную бабу сделали из старых лоскутов.

По традиции, люди загадывают желания, представляя, что их надежды и мечты унесутся с дымом горящего чучела.

Сжигание чучела — одна из главных традиций окончания масленичной недели. Это значит, что впереди — тепло и весна. В этот день принято вдоволь полакомиться блинами и повеселиться. Ведь уже на следующий день у православных христиан, начинается великий пост. Он завершится в начале мая.