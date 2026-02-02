В Шымкенте строят перинатальный центр и инклюзивный спорткомплекс

В третьем мегаполисе страны заложили фундамент современного паралимпийского и сурдлимпийского спортивного комплекса.

Новый объект придаст импульс развитию инклюзивного спорта и станет полноценной площадкой для тренировок и соревнований спортсменов с ограниченными возможностями.

Чемпион Сурдлимпиады Шадияр Пернеш с 2012 года занимается вольной борьбой. Последние два года он показывает отличные результаты на международных соревнованиях. В 2025 году Шадияр одержал победу на главном старте четырёхлетия, прославив наш город. Молодой сурдоспортсмен уверен: с открытием нового здания подготовка к соревнованиям станет лучше.

Шадияр Пернеш, сурдоспортсмен:

«Эта большая спортивная школа, которая сейчас открывается, в будущем, думаю, даст серьёзный толчок развитию сурдо- и паралимпийского спорта. Очень ждём, чтобы строительство завершилось как можно скорее. Впереди чемпионаты мира. Планирую участвовать в следующей Олимпиаде».

Новый объект станет драйвером развития инклюзивного спорта и откроет новые возможности для особенных людей. Центр будет построен в соответствии с международными стандартами.

Канат Жолдыкараев, и.о. руководителя управления физической культуры и спорта:

«Все спортсмены сурдлимпиады и паралимпиады будут тренироваться в этом спортивном комплексе. Думаю, здесь будем проводить республиканские и азиатские соревнования, поскольку объект строится по международным стандартам».

Общая площадь спортивного комплекса составляет 16 800 квадратных метров. На территории будут расположены футбольное поле, два универсальных спортивных зала, специализированные залы для единоборств, спортивных танцев, настольных игр, армрестлинга и пауэрлифтинга.

А в микрорайоне Акжайык будет открыт новый медицинский объект, который будет заботиться о здоровье матери и ребёнка — городской перинатальный центр №2. Проектная мощность — 200 мест. Центр позволит снизить уровень смертности среди недоношенных новорождённых в городе.

Инна Глазебная, заместитель руководителя управления здравоохранения:

«Женщин с пренатальными рисками, в тяжёлом состоянии, будем направлять сюда. Также будем госпитализировать беременных с осложнениями и принимать роды именно в этом учреждении, поскольку сюда поступит самое современное оборудование. Это откроет большие возможности для сохранения жизни матери и ребёнка».

Айдын Нашенов, заместитель руководителя управления строительства:

«В соответствии с поручением Главы государства начато строительство объекта по охране здоровья матери и ребёнка. Общая площадь — 38 тысяч квадратных метров, территория — 6 гектаров. Строительство началось в этом году и планируется к завершению в 2027 году».

За последние три года численность детей в городе увеличилась примерно на 10% и приблизилась к 500 тысячам. По прогнозам, к 2035 году население мегаполиса может превысить 1 миллион 850 тысяч жителей. В настоящее время в городе работают четыре профильных медицинских учреждения с общим фондом 508 акушерских коек.