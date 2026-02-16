Ветераны Афганистана отметили 37-летие вывода войск

37 лет назад последние советские солдаты покинули территорию Афганистана. С тех пор 15 февраля ежегодно отмечается воинами-интернационалистами как символ начала мирной жизни — без разрывов снарядов и ночных тревог.

Эту памятную дату по сложившейся традиции отмечают и сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Среди работников нефтеперерабатывающего завода немало тех, кто в разные годы исполнял интернациональный долг в Афганистане.

15 февраля — памятная дата для десятков тысяч участников боевых действий.

Ежегодно ее отмечают и воины-интернационалисты — сотрудники ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». В этом году ветераны остались верны традиции и возложили цветы к памятнику павшим воинам-афганцам.

Даулет Саметов, ветеран Афганской войны:

«Человек быстро взрослеет, он становится закаленным жизнью, справляется со всеми трудностями, с которыми приходится сталкиваться. После войны прошло почти 40 лет с того дня, как мы вернулись. За это время мы никогда не забываем эти дни, эти тяжелые дни. Они все равно оставляют свой след в жизни каждого, кто служил в Афганистане».

15 февраля — это повод для встречи людей, исполнивших свой интернациональный долг. Это воспоминания о боевой молодости, потерях и верных друзьях. Эту дружбу многие пронесли через всю жизнь. Но, к сожалению, многие уже покинули этот мир.

Бактыбек Калдыкозов, председатель совета ветеранов ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»:

«Отдельная благодарность руководству компании „ПетроКазахстан Ойл Продактс“. Это не первый год, когда нас собирают на такие памятные мероприятия. Для нас это очень важно. Сегодня мы вспоминаем всех, кто не вернулся с этой войны. Это мероприятие в первую очередь проводится для ветеранов. Раньше в компании работали около 40 воинов-афганцев, сейчас нас осталось 11».

Руководство ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» традиционно проводит такие мероприятия, выражая уважение и признательность ветеранам Афганской войны. Воины-интернационалисты — пример для молодого поколения, доказательство того, что служба в Вооруженных силах своей страны — почетная обязанность.

Галымжан Майханов, председатель Союза ветеранов Афганистана:

«Мы не делимся ни по национальностям, ни по срокам службы. Мы — одно целое. Лично я именно в этот день, 14 февраля, выводился оттуда в 1989 году. Перенося все эти тяготы, видя все горести войны, для меня это не праздник, а тяжелое воспоминание. Терять ребят, с которыми служил, с кем делил хлеб, очень сложно. К большому сожалению, те ребята, кто там остался, пусть покоятся с миром. А живым — слава и честь.

В наше время каждый парень, считающий себя достойным, должен был отслужить. Я не жалею, что служил в Афганистане, попал в воздушно-десантные войска и с честью отслужил».

Памятный день прошел в теплой и душевной атмосфере. Минул еще один год с того важного дня — 15 февраля 1989 года. Встреча боевых друзей стала не только данью памяти, но и возможностью для живого общения, поддержки и сохранения братства.