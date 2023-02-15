Их осталось всего 11: В «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ветеранов-афганцев

В память о павших боевых товарищах, ветераны афганской войны — сотрудники нефтеперерабатывающего завода, возлагают к памятнику цветы.

С каждым годом гвоздик становится всё меньше. Сегодня их всего 11. От каждого из ныне работающих воинов-интернационалистов. Нефтяники, воевавшие на полях сражений в Афганистане, уходят.

«У нас в ПетроКазахстане Ойл Продактс сегодня работают 11 человек. 30 лет назад у нас на предприятии работали 45 человек. К сожалению они по состоянию здоровья по травмам ушли из жизни. На сегодняшний день у нас работают 11 человек, двое вышли на пенсию», — рассказывает председатель совета ветеранов войны в Афганистане ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Бактыбек Калдыкозов.

Полсотни сотрудников ПетроКазахстан Ойл Продактс воевали в горячих точках Афганистана. Первые воины-интернационалисты на предприятие пришли в далёком 1986 году, сразу после открытия завода. И работали на нём до последних дней. Спустя тридцать лет, традиции предприятия, заложенные в первые годы после окончания афганской войны, на заводе не изменились. Всё так же в день вывода войск из Афганистана воинов-ветеранов чествуют за накрытыми столами. Вручают подарки и премии.

«Есть у нас, согласно коллективному договору, денежное поощрение в день вывода войск из Афганистана. Далее у нас три дня отдыха предоставляется и ежегодное санаторно-курортное лечение. Мы очень гордимся, что у нас работают такие замечательные люди!», — говорит директор департамента ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Султан Абдыкадыр.

Вновь встретиться с боевыми товарищами заводчане смогут уже 15 февраля. В день, когда последний советский воин, покинул Афганистан.