Новые правила выкладки соцтоваров вызвали критику предпринимателей

С начала года перечень социально значимых расширили. Если ранее в него входило 19 наименований, то теперь их количество увеличили до 31.

Об этом рассказали на заседании в палате предпринимателей. Одновременно введено и новое требование к выкладке продукции. Теперь не менее 30% социально значимых товаров отечественных производителей должны размещаться на уровне глаз потребителей, наравне с товарами повышенного спроса. Но новые меры вызвали у предпринимателей не только вопросы, но и критику

Предприниматель:

«У нас есть правила блочной выкладки сверху до низу. Не один поставщик не согласится стоять на нижней полке. Поэтому если вводить новшества, то нужно их вводить по уму».

Оспан Абиев, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей г.Шымкента:

«Под данным нововведением подразумевается недопущение дискриминации товаров. В прошлом году фиксировались факты, когда отдельные субъекты предпринимательства размещали социально значимые товары в наименее заметных местах торговых залов. Такая практика недопустима. Отечественная и импортная продукция должны находиться в равных условиях и располагаться на одном уровне, обеспечивая покупателям равный и удобный доступ к товарам».

Вопросы касались не только условий размещения продукции, но и критериев — какие товары можно отнести к отечественным. У предпринимателей возникли сомнения относительно продукции, изготовленной с применением зарубежных технологий или иностранных комплектующих.

Предприниматель:

«Если казахстанский производитель открывает завод в Беларуси и часть продукции изготавливает в России, может ли такая продукция считаться отечественной?».

Оспан Абиев, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей г.Шымкента:

«Вопрос не относится к нашей компетенции, но скажу вам, что такая продукция будет проходить проверку. За это отвечает СЭС».

Кроме того, разъяснили и правила торговли. Шымкентцы нередко жалуются на отсутствие ценников и различие цен на полках и на кассе. С начала года зарегистрированы два случая нарушений со стороны крупных компаний. Бизнесменов привлекли к ответственности. В департаменте торговли предупреждают и о штрафах в случае, если предприниматель превышает торговую надбавку на социально значимые продукты.