200 предпринимателей наказаны за завышение цен на социально значимые товары в Шымкенте

В Шымкенте более 200 предпринимателей с начала года привлечены к ответственности за необоснованное завышение цен на социально значимые товары, 15 из них – на мясо. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства города.

По данным ведомства, в рамках мониторинга за соблюдением ценовой политики на социально значимые товары проверены сотни торговых точек. Отметим, говядина (лопаточно-грудная часть с костями) входит в список из 19 наименований социально значимых продуктов, цены на которые подлежат контролю.

«Сегодня в Шымкенте работает около 60 социальных торговых точек, кроме того, еженедельно проводятся сельхозярмарки, где говядина с костями также реализуется по стабильной цене — от 3200 до 3300 тенге за килограмм. Продукция поставляется напрямую с животноводческих хозяйств Туркестанской области, — уточнил руководитель управления Талгат Мекамбаев.

Он так же подчеркнул — цены на мякоть не подлежат регулированию.

По словам руководителя управления, в рамках контрактов заключенных с крестьянскими хозяйствами «Каскасу-С» и «Байтерек» цена реализации составляет 2 620 тенге за килограмм.

Кроме того, в рамках механизма «оборотной схемы» заключены договоры с торговыми сетями «Магнум» и «Грамад», что позволяет обеспечить реализацию говядины (лопаточно-грудная часть с костями) по фиксированной цене 2 590 тенге за килограмм.

В управлении сельского хозяйства также отметили — на рынке также присутствует мясо с максимальной коммерческой ценой 3800-4000 тг/кг. При этом в определенных местах продаж цены остаются стабильными.

Рост цен в отдельных частных торговых точках чиновники объясняют рядом факторов — от сезонного спроса до подорожания кормов и роста экспорта. Тем не менее, ажиотажа и дефицита мяса в мегаполисе нет, — отметил руководитель управления.

В акимате призвали горожан ориентироваться именно на такие торговые точки, где стоимость социально значимых продуктов регулируется и контролируется.