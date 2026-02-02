Жизнь в Турции: пособие для граждан Казахстана

Турция является одной из самых популярных стран для переезда среди граждан Республики Казахстан.

Мягкий климат, доступное и относительно простое в поступлении образование, возможности трудоустройства, а также схожесть традиций и культуры делают страну привлекательной для длительного проживания. Материал основан на личном опыте, реальной практике и наблюдениях.

Оформление документов и получение ПМЖ/ВНЖ

Временный вид на жительство (İkamet İzni)

Для легального пребывания на территории Турции сроком более 90 дней каждому гражданину Республики Казахстан необходимо оформить вид на жительство (ВНЖ). Наиболее распространённым является краткосрочный ВНЖ, который, как правило, выдается на срок от 6 до 12 месяцев с возможностью последующего продления. Также предусмотрены студенческая виза, рабочая виза и бессрочный вид на жительство (Süresiz İkamet İzni).

Основные шаги:

Онлайн-заявка на сайте миграционной службы (Göç İdaresi). Подготовка пакета документов:

загранпаспорт

договор аренды жилья (нотариально заверенный)

медицинская страховка

фотографии

подтверждение финансовой состоятельности

Очная подача документов и собеседование.

Студенческая виза оформляется после официального зачисления в учебное заведение Турции и действует на период обучения с возможностью продления до его завершения. Виза может оформляться студентом самостоятельно либо при поддержке учебного заведения. Чаще всего студентам помогают в этом процессе университетские приёмные офисы или официальные образовательные посредники.

Рабочая виза оформляется на основании официального трудового приглашения от работодателя в Турции и даёт право на легальное трудоустройство в стране. Для её получения требуется разрешение на работу (Çalışma İzni), которое оформляет работодатель. Виза действует на срок трудового договора и может продлеваться при продолжении трудовых отношений.

Бессрочный вид на жительство (Süresiz İkamet İzni) не является гражданством, но представляет собой вид на жительство сроком до 99 лет без необходимости продления. Это значит, что турки-алісяка, или месхетинцы, могут проживать на территории Турции постоянно и легально без оформления повторных документов. Для получения бессрочного вида на жительство турки-месхетинцы должны подтвердить своё происхождение и принадлежность к турецкой общине. Обычно это делается через предоставление документов, подтверждающих родство, свидетельств о рождении или справок от государственных органов. Также можно обратиться в Турецкий центр, где помогают собрать необходимые документы и подать заявление в миграционную службу.

Образование и язык

Где учиться

Турция предлагает широкий выбор образовательных учреждений:

государственные университеты

частные вузы

языковые школы

профессиональные курсы

Обучение возможно на турецком или английском языке.

Поступление в университеты

Поступление в турецкие государственные университеты возможно через программу Türkiye Bursları, которая предоставляет стипендии для иностранных студентов. Также для поступления необходимо сдать экзамен YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) — тест для иностранных абитуриентов, подтверждающий уровень знаний и позволяющий получить доступ к обучению в турецких вузах.

Для поступления в государственные университеты можно обращаться через Türkiye Bursları, а для частных вузов — напрямую связываться с учебными заведениями и уточнять требования. В некоторых университетах достаточно владения языком и успешной сдачи языкового экзамена. Изучить турецкий язык можно на языковых курсах при университете.

Работа и рынок труда

Где реально работать иностранцу

Для иностранцев без гражданства Турции чаще всего доступны следующие сферы:

туризм и отели

рестораны и кафе

сфера красоты и услуг

торговля

онлайн-работа (удалённый формат)

переводческая деятельность

модельное дело

текстильная отрасль (особенно в Стамбуле)

Официальное трудоустройство

Для официального трудоустройства требуется рабочее разрешение (Çalışma İzni), о котором упоминалось ранее. Разрешение оформляет работодатель.

Поиск работы:

Находясь в Казахстане: работу чаще всего ищут через знакомых, сайты или социальные сети.

Находясь в Турции: можно напрямую обращаться в организации, где вы хотели бы работать. Знание русского и английского языков является большим преимуществом.

Бытовые нюансы жизни

Транспорт

Развитая система автобусов и трамваев.

Транспортная карта необходима для поездок; в каждом городе своя (например, Kentkart в Анкаре, AntalyaKart в Анталье).

Такси доступно, но значительно дороже, чем в Казахстане.

Питание

Продукты доступны, но мясо (говядина и баранина) стоит около 11–12 000 тенге за килограмм. Овощи и фрукты продаются по более доступным ценам. Лучший вариант — закупаться на еженедельных базарах, которые есть в каждом районе и открываются раз в неделю. Там продаются свежие и домашние продукты. В супермаркетах продукты немного дороже.

Турецкая кухня сытная, разнообразная и подходит для повседневной жизни.

Общение и культура

Турки общительные и эмоциональные.

Ценят вежливость и уважение.

Часто помогают иностранцам.

Важно учитывать, что культура более традиционная, чем в Казахстане, особенно вне туристических городов.

Личные наблюдения и советы

Адаптация (по моему опыту) заняла около 3 месяцев.

Без знания языка жить можно, но сложно.

Документы лучше готовить заранее и тщательно, чтобы избежать возможных проблем.

Сабина Исаева