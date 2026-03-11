11 тысяч организаций подключены к цифровой системе Казахстана

В Казахстане активно развивается цифровая экономика, и одним из ключевых инструментов в этой сфере стала интеграционная платформа Smart Bridge, обеспечивающая эффективное взаимодействие государства и бизнеса.

«В стране сформирована масштабируемая цифровая модель государственного управления. Важную роль в этой системе играет Smart Bridge — платформа, которая объединяет государственные органы, бизнес и цифровые сервисы в единой экосистеме», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

Smart Bridge упрощает подключение информационных систем к инфраструктуре электронного правительства, ускоряет обмен данными и позволяет создавать новые цифровые решения.

Основная цель проекта — сократить бюрократические и технические барьеры и сделать процесс интеграции более прозрачным и удобным.

Платформа была разработана с 2018 года с использованием опыта Эстонии и прошла пилотные испытания в 2019–2020 годах. Сегодня на Smart Bridge зарегистрировано 11 377 организаций, опубликовано 2 953 сервисов, из которых 2 091 государственный и 862 негосударственных. Реализовано 4 671 интеграция: G2G, G2B и B2B.

«Smart Bridge открывает доступ бизнеса к государственным сервисам, стимулирует появление новых цифровых решений и формирует современную технологическую экосистему», — подчеркнули в министерстве цифрового развития.