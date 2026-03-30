Дело ветеринаров расследуют в Туркестанской области

Прокуратура установила, что руководители и сотрудники Ветеринарной службы, профильного управления Туркестанской области, за три года незаконно присвоили 928 миллионов тенге бюджетных средств.

По предварительным данным, в период с 2022 по 2025 годы они намеренно вносили ложные сведения в платёжные документы при проведении процедур закупок.

Таким образом осуществлялись незаконные переводы денежных средств. При этом фактически на эти средства никакие услуги и товары не поставлялись. Чтобы скрыть эти деяния, подозреваемые использовали одни и те же индивидуальные идентификационные номера, меняя лишь названия организаций.

Болат Жумагалиев, начальник управления прокуратуры Туркестанской области: «По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 189 уголовного кодекса. Следственные действия осуществляют специальные прокуроры. 26 марта текущего года четыре должностных лица — экс-руководители, заместитель и главный бухгалтер — признаны подозреваемыми и взяты под стражу. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по установлению причастности других должностных лиц».

«Ветеринарная служба» — государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения. Учреждение занимается отловом бездомных собак, проведением ветеринарных мероприятий, санитарным контролем, а также регистрацией и учётом животных.

Отметим, что в 2024 году руководитель этого учреждения уже был осуждён. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на три с половиной года.