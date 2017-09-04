В Шымкенте демонтируют вызвавший возмущение горожан баннер. Не успел огромный плакат появится на одной из улиц города, как на владельцев обрушился шквал возмущения. Пользователи соцсетей посчитали, что содержание объявление несет не столько информационный, сколько «живодерский» характер.

Как пояснили инициаторы такой «рекламы», в последнее время было много звонков от жителей Шымкента с просьбой поделиться контактами службы по отлову бродячих животных.

Однако горожан такой баннер возмутил. Изучив общественное мнение, акимат города принял решение демонтировать баннер.

Напоминаем, что в городе открыт пункт временного содержания животных. И если ваш питомец не вернулся домой с прогулки, то не откладывайте свой визит в приют. Срок содержания животного в приюте – трое суток.

Пункт временного содержания животных расположен в жилом массиве Абдулабад Енбекшинского района. Контактные телефоны: 8-702-311-81-13. ТОО ЮГ (пункт дезинфекционно-временного содержания). 32-44-14 и 32-44-15. Ветеринарная служба» города Шымкента