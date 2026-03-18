«День шанырака» отметили концертами и национальными играми

День шанырака, один из ключевых дней декады Наурызнама, отмечается как праздник семейных ценностей и крепости родовых традиций. В честь этого торжества в городе прошли праздничные концерты и соревнования по национальным видам спорта, а приглашенные семьи делились секретами крепких отношений.

День шанырака для семьи Мусиловых — один из самых любимых праздников. Супруги вместе уже 42 года: за это время они воспитали двоих дочерей и сына, а сегодня радуются десяти внукам. По словам главы семьи, главный секрет их счастья — во взаимопонимании, уважении и умении поддерживать друг друга.

«В казахском народе есть благословение: «Пусть твой шанырак будет высоким». Это означает не только высоту дома, но и пожелание высокого статуса и авторитета семьи! За долгие годы мы с супругой научились слушать и уважать друг друга»,— говорит Затулла Мусилов.

Супруги, прошедшие вместе более четырёх десятилетий, рассказывают, что делили не только радости, но и испытания. Умение не сломаться перед трудностями, поддерживать друг друга и идти вперёд вместе — вот что по-настоящему называется терпением и силой семьи.

«Например, после свадьбы мы 5 лет не могли иметь детей. Это было испытание. Но благодаря советам старших мы не развелись. Мы не смогли друг без друга», — делится Алия Ахатаева.

В честь Дня шанырака было организовано праздничное мероприятие, где звучали песни в исполнении талантливых артистов.

Для молодежи подготовили зрелищные состязания по национальным видам спорта: армрестлинг, перетягивание каната и асык ату. Эти игры наполнили праздник особой атмосферой.