Дети с нарушениями слуха осваивают речь благодаря индивидуальным курсам реабилитации

В Казахстане сотни детей успешно проходят реабилитацию после кохлеарной имплантации, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

«Благодаря индивидуальным курсам слухоречевой адаптации дети получают возможность восстановить слуховое восприятие, освоить устную речь и полноценно интегрироваться в общество», — отметили в министерстве.

Реабилитацией занимаются врачи-сурдологи, дефектологи, логопеды, психологи и инструкторы ЛФК, а для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план с учетом возраста и медицинских особенностей.

По итогам 2025 года курсы прошли 298 детей из разных регионов страны, включая Алматы, Шымкент, Астану и Кызылорду, что позволило повысить долю детей, свободно использующих речь, на 4,03%. В I квартале 2026 года проведено 6 курсов для 234 детей, и позитивная динамика сохраняется.

Специалисты подчеркнули: «Чтобы реабилитация дала максимальный эффект, курсы должны быть пройдены полным комплексом до истечения пятилетнего срока после операции».

Такой подход обеспечивает детям возможность полноценной самостоятельной жизни и социализации.