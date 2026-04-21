Freedom broker
Более 500 детей с потерей слуха получили импланты за счёт государства

Редактор Юлия Машковская
Фото с сайта health.hozvo.ru

В Казахстане продолжается развитие детского здравоохранения с акцентом на раннюю диагностику, реабилитацию и внедрение современных технологий. Особое внимание уделяется детям с тяжёлыми нарушениями, включая потерю слуха.

В рамках государственной программы 523 ребёнка с полной потерей слуха получили слуховые импланты бесплатно. Стоимость одного устройства составляет около 6,5 млн тенге. Благодаря развитию системы раннего вмешательства операции теперь проводят в возрасте до двух лет, что значительно повышает шансы на развитие речи и успешную социализацию.

Параллельно расширяется сеть реабилитационных услуг. За последние два года открыто 81 центр, в этом году планируется запуск ещё 11. В результате охват помощью увеличился на 35%, поддержку получили 243 тысячи детей.

Развивается и система патронажа: 95% детей до трёх лет находятся под наблюдением медработников, что позволило снизить смертность на дому на 22%.

Кроме того, в стране действует более 700 центров раннего развития, оказывающих поддержку детям с первых лет жизни.

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, система здравоохранения переходит от реагирования к раннему выявлению и профилактике, чтобы каждый ребёнок имел равный доступ к своевременной помощи.

