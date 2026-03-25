Глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции

В начале беседы президенты Казахстана и Турции обменялись теплыми поздравлениями по случаю Ораза айта и праздника Наурыз.

Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и принятием новой Конституции Казахстана. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что это стало возможным благодаря мудрой и уверенной политике Главы Казахстана.

Президент Турции выразил уверенность в том, что новый Основной закон придаст сильный импульс дальнейшему поступательному развитию Казахстана и укреплению его внутреннего и международного потенциала.

Президент Казахстана поблагодарил турецких наблюдателей за активное участие и помощь в проведении референдума, что отражает традиционно братский и дружественный характер взаимоотношений двух стран.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придает большое значение намеченному на 14 мая его государственному визиту в Казахстан и проведению в ходе данного визита заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств.

Президент Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением турецкого лидера относительно огромной важности запланированных переговоров на высшем уровне в Астане для придания дополнительного стимула двустороннему стратегическому партнерству, а также подчеркнул, что возлагает большие надежды на саммит глав тюркоязычных стран в Туркестане.

Он отметил, что казахский народ с радостью воспримет пребывание Президента Турции в нашей стране.

Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пригласил главу нашего государства принять участие в заседании Дипломатического форума в Анталье в апреле.

Приглашение было с благодарностью принято.