Количество погибших от землетрясения в Турции составило 7800 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции и Сирии во вторник возросло до более чем 7800 человек, передает OTYRAR.

Работу спасателям усложняют суровые зимние условия. Люди находятся под завалами по несколько десятки часов, сообщает информационное агентство Reuters.

«У меня в кармане только печенья, я не могу есть их, я хотел отдать их своим детям. Но никого нет», -говорит горюющий мужчина, которому удалось выжить в Хатайе.

На помощь братской стране МЧС Казахстана направили уже вторую группу спасателей. В состав входят 60 человек, они полностью экипированы и снабжены всем необходимым, чтобы вытащить людей из под развалов, среди которых есть и дети.

Глава государства велел выделить 1 млн долларов на поддержку Турции, а также посетил посольство, где возложил цветы и выразил соболезнования в письменном виде.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу», — написал Глава государства.

Сейчас 15 млн жителей на юго-востоке страны находятся на улицах без дома, некоторые ночуют в машинах, там же заряжают телефоны и выходят на связь. Для них организовывают лагеря. В спасательных работах задействованы 53 страны: команды из Азии, Казахстана, США, Европы, Африки и России.

В Сирии количество жертв достигает 1712 человек. Сотни людей числятся пропавшими.