Главы МИД Казахстана и Кувейта провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррах Джабер аль-Ахмад ас-Сабах.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, в том числе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ермек Кошербаев выразил обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе и озвучил позицию Казахстана, подчеркнув необходимость урегулирования конфликта дипломатическими методами.

«Казахстан выступает за дипломатическое урегулирование конфликта в соответствии с принципами международного права», — отметил министр.

По итогам разговора главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Кувейта подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных и региональных организаций.