Главы МИД Казахстана и Турции обсудили безопасность и экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл телефонный разговор с главой МИД Турция Хакан Фидан.

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути снижения напряжённости в регионе.

«Турецкая сторона выразила серьёзную обеспокоенность в связи с военными атаками по территориям Турции и Азербайджана», — сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Министры также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

«Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему наращиванию торгово-экономических отношений между двумя странами», — отмечается в сообщении.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог на уровне профильных ведомств.

«Достигнута договорённость о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта двух государств», — уточнили в ведомстве.