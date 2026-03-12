HR Enbek работает стабильно несмотря на рекордную нагрузку

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что портал HR Enbek продолжает работу в штатном режиме и принимает данные о трудовых договорах без ограничений.

«Работодатели, не успевшие оцифровать трудовые отношения ранее, могут сделать это сейчас», – отметили в министерстве.

Автоматизированного наложения штрафов за позднюю регистрацию система не предусматривает.

Административные меры возможны только по результатам официальной проверки, при этом приоритет – профилактика: «первым шагом является предписание об устранении нарушений, а не фискальные санкции».

Работодателям рекомендуется своевременно вносить и актуализировать сведения в системе. В дни повышенной активности 10–11 марта портал обрабатывал до 100 тысяч договоров в сутки, что вызвало временную нагрузку на систему. Сейчас работа платформы стабилизирована.

На данный момент в ЕСУТД зарегистрировано уже 6,5 млн действующих договоров, что позволяет гражданам автоматически подтверждать стаж и получать социальные выплаты.

«Благодарим бизнес-сообщество за активное участие в цифровизации. По вопросам регистрации и работы HR Enbek можно обращаться в Контакт-центр 1414», – добавили в министерстве.